В Оленекском музее установили систему экстренного оповещения. Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Оленекского района провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности в местном историко-этнографическом музее народов Севера. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Надзорное ведомство установило, что здание культурного учреждения не было оснащено системой экстренного оповещения работников и посетителей. Такое положение дел создавало потенциальные риски для жизни и здоровья людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По факту выявленного нарушения прокуратура внесла директору музея представление об устранении недостатков. После вмешательства надзорного органа нарушения были полностью устранены: в здании смонтировали и запустили систему экстренного оповещения.

