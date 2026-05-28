Верховный суд отменил отказ во взыскании 62,5 тысячи рублей с жительницы Мирного

Верховный суд республики рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции, который ранее отказал во взыскании денежных средств, похищенных путем мошенничества. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По делу установлено, что жертвой злоумышленников стала жительница Ярославской области 1949 года рождения. Пенсионерка перевела на банковский счет жительницы города Мирного 62,5 тысячи рублей. В суде первой инстанции ответчица заявила, что эти деньги были получены в рамках законной сделки по продаже криптовалюты. Судья поверил этим доводам и отказал в удовлетворении иска, поданного прокурором Кировского района города Ярославля.

Однако Верховный суд республики, изучив позицию надзорного ведомства, признал такое решение ошибочным. Вышестоящая инстанция установила, что потерпевшая никогда не приобретала криптовалюту и перевела деньги именно на счет, который ей продиктовали мошенники. В итоге суд отменил предыдущее решение и полностью удовлетворил иск прокурора, обязав ответчицу вернуть похищенную сумму.

