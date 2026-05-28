Житель Мегино-Кангаласского района получил штраф 30 тысяч рублей за коноплю

Мегино-Кангаласский районный суд признал 44-летнего местного жителя виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Суд установил, что 23 августа 2025 года мужчина, находясь в лесном массиве, собрал для личного потребления стебли, листья и соцветия дикорастущей конопли. Общая масса высушенного сырья составила не менее 20,53 грамма. Собранное он перенес в жилой контейнер, расположенный на территории одного из торговых центров в поселке Нижний Бестях. Из части конопли он изготовил наркотическое средство массой в сухом остатке 1,097 грамма, которое также хранил в том же помещении.

Противоправные действия были пресечены сотрудником полиции. Утром 27 августа 2025 года полицейский, проходя мимо контейнера, почувствовал резкий запах наркотического средства. Внутри он обнаружил приспособления для изготовления наркотиков и 2 пакета с веществом растительного происхождения. При дальнейшем осмотре оперативники нашли еще 2 тайника: бумажный сверток под матрасом и очередную партию на столе в кладовке.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд, учитывая данные о личности подсудимого, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

