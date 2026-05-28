В Сунтарском районе 28-29 мая объявлен высокий класс пожароопасности. Фото: МЧС Якутии

По данным ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), 28 и 29 мая на территории Сунтарского района ожидается установление высокого четвертого класса пожароопасности леса по летней шкале. В связи с прохождением лесопожарного сезона, установившимся температурным режимом и дефицитом осадков существует вероятность возникновения и распространения очагов природных пожаров. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

МЧС по Якутии напоминает, что согласно постановлению правительства региона с 8 мая 2026 года на всей территории республики введен пожароопасный сезон.

Ведомство призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, производить любые работы с открытым огнем на улице. Нельзя бросать непотушенные спички и окурки, а также оставлять в лесу стеклянные бутылки, осколки и прочий мусор (стекло может сработать как линза и спровоцировать возгорание).

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, привлекаются к административной или уголовной ответственности.

