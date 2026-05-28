Суд взыскал со студента 70 тысяч за учебу, которую он назвал фиктивной в Якутии Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Кобяйский районный суд рассмотрел иск университета искусств, культуры и креативных индустрий к местному жителю. В сентябре 2024 года стороны заключили договор на заочное обучение стоимостью 70 тысяч рублей. Студент не заплатил, а когда вуз обратился в суд, заявил, что фактически учебу не посещал и услугами не пользовался. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Суд отклонил эти доводы: согласно документам об успеваемости, в 2024-2025 учебном году ответчик числился на первом курсе и успешно сдал 11 дисциплин из 17. Гражданина обязали выплатить 70 тысяч рублей задолженности, а также 4 тысячи рублей судебных расходов по госпошлине. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru