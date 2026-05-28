В Якутии потушили три пожара травы и мусора на общей площади 133 квадрата. Фото: МЧС Якутии

В среду, 27 мая, в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступило 3 сообщения о возгораниях сухой растительности и бытовых отходов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Пожары зафиксированы на улице Строда в селе Амга Амгинского района (горела трава), на улице Лесная в селе Маган (горела трава), а также на переулке Стахановский в микрорайоне Марха города Якутска (горели мусорные отходы). Суммарная площадь, охваченная огнем, составила 133 квадратных метра. Благодаря оперативным действиям амгинских пожарных удалось спасти от уничтожения частный жилой дом.

Предварительная причина всех трех возгораний - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. Виновные граждане и точный размер материального ущерба в настоящее время выясняются.

В тушении пожаров участвовали 14 человек личного состава и 3 единицы специализированной техники.

