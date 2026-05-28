Паводок перекрыл движение на трассе «Амга» в Усть-Майском районе. Фото: Управтодор РС(Я)

На региональной автомобильной дороге «Амга» в Усть-Майском районе сложилась неблагоприятная обстановка из-за весеннего половодья. На 420 километре трассы зафиксирован интенсивный выход воды на дорожное полотно. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Проезд для всех видов транспорта в данном месте полностью закрыт. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по этому направлению до нормализации ситуации. Соответствующее обращение опубликовало Государственное казенное учреждение «Управтодор Республики Саха (Якутия)».

