Две гостьи украли у подруги в Олекминске золото и 285 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Олекминский районный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о краже золотых украшений и денег. Общий ущерб превысил 375 тысяч рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Следствие установило, что хищения совершили два разных человека в разные дни. Потерпевшая приехала из Якутска к родственникам, затем остановилась у подруги в Олекминске. Во время застолья 29-летняя гостья заметила сумочку хозяйки, дождалась, пока та уснет, похитила золотую цепочку с кулоном и ушла. Спустя 2 дня другая гостья (44 года) нашла во внутреннем кармане той же сумки 285 тысяч рублей и забрала их.

Часть денег изъята. На обеих фигуранток завели уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Женщинам грозит до 5 и 6 лет в колонии. Им избрана подписка о невыезде.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru