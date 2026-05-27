В реке Таатта обнаружено тело мужчины, пропавшего 9 мая в Таттинском районе. Фото: Служба спасения Якутии

27 мая в Таттинском районе завершились поиски мужчины 1990 года рождения, который числился пропавшим с 9 мая. Тело погибшего обнаружено в селе Боробул. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По информации МВД, сообщение об исчезновении мужчины поступило в районный отдел полиции 12 мая. Заявители рассказали, что 9 мая примерно в 17:00 после ссоры с домочадцами он ушел из дома и не вернулся.

Сотрудники отделения МВД проводили оперативно-розыскные мероприятия вдоль русла реки Таатта. К поискам подключились спасатели: 14 мая на место выехали 5 человек личного состава Таттинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.

Тело пропавшего было найдено спасателями совместно с родственниками в реке Таатта. Место обнаружения находилось в 300 метрах от точки, где пострадавшего видели в последний раз.

