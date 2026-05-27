Грозу прогнозируют синоптики в Якутии 28 мая

Небольшой, местами умеренный дождь пройдет на юге, западе, востоке и юго-западе. На юге может начаться гроза, а по Верхоянью прогнозируют мокрый снег.

Ветер в целом будет умеренный, однако в Анабарском и Булунской районах и во время грозы возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью в среднем будет от 0 до +5 градусов, при прояснениях похолодает до -2...-7 градусов. На востоке теплее - от +5 до +10 градусов.

Днем синоптики обещают до +15...+20 градусов. Холоднее всего будет на побережье - от -4 до +1 градуса. На северо-востоке от +10 до +15, а на северо-западе 5-10 градусов со знаком плюс.

