В старейшей школе в селе Кутана прошел последний звонок. Фото: правительство Якутии

В селе Кутана Сунтарского района прошел последний звонок в одной из старейших школ Якутии (открыта в 1892 году). Сегодня в ней обучаются 83 ученика, работают 27 педагогов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В 2023 году школа победила в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» (инициирована президентом). Проведен капремонт: заменены системы отопления, освещения, сантехника, установлены новые двери и полы, школа оснащена современным оборудованием.

Ученики добиваются высоких результатов: есть победитель всероссийской конференции, трехкратный призер мировых соревнований по мас-рестлингу. В прошлом году школьники участвовали в соревнованиях по управлению дронами в Казани.

Выпускники и родители благодарят педагогов за комфортные условия и поддержку. Президент Владимир Путин подтвердил, что работа по улучшению школьной инфраструктуры будет продолжена.

