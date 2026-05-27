Участок автодороги «Оймякон» закрыт для транспорта из-за сильного паводка. Фото: Управтодор РС(Я)

Проезд по региональной трассе «Оймякон» временно перекрыт для всех видов автотранспорта. Ограничение введено на отрезке с 0 по 177 километр. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Причиной закрытия стало разрушение дорожного полотна, вызванное сильным паводком. Повреждения зафиксированы на 34 километре (в районе реки Тарыннах) и на 51 километре (в районе реки Дикий). Вода размыла проезжую часть, сделав дальнейшее движение небезопасным.

Сроки возобновления движения будут объявлены дополнительно после устранения повреждений и нормализации гидрологической обстановки.

