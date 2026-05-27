Якутянин, лишившийся автобуса из-за долгов по алиментам, полностью рассчитался. Фото: УФССП по Якутии

В Якутске судебные приставы применили действенную меру к неплательщику алиментов. Мужчина на протяжении нескольких месяцев игнорировал обязанность по ежемесячному содержанию своего несовершеннолетнего ребенка, в результате чего образовалась значительная задолженность. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудники УФССП наложили арест на автобус, принадлежавший должнику. Эта мера воздействия оказалась эффективной: после ареста транспортного средства мужчина в кратчайшие сроки полностью погасил всю сумму накопившегося долга по алиментам.

Как отметили в республиканском управлении ФССП России, арест имущества является одной из наиболее действенных мер в работе с должниками, уклоняющимися от алиментных обязательств. Данный инструмент применяется в первую очередь для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей.

Напомним, что на территории Якутии продолжается акция «Судебные приставы - детям». Ее главная задача - повысить результативность взыскания алиментных платежей и обеспечить право каждого ребенка на материальное содержание со стороны обоих родителей.

