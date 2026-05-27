Спасатели вывезли из Вилюйского района 3,5 тонны обломков ракеты «Союз 2-1б»

Место падения обломков полностью очищено. Фото: Служба спасения Якутии

В Вилюйском районе завершились работы по сбору и эвакуации частей ракеты-носителя, упавших на территории муниципального образования. Спасатели региональной Службы спасения действовали строго в соответствии с установленным регламентом с обязательным участием представителей экологических служб и местной администрации. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Речь идет о фрагментах ракеты «Союз 2-1б», запущенной еще в декабре 2025 года. Специалисты десантировались в места обнаружения обломков, подготавливали площадки для посадки вертолета, распиливали крупные фрагменты на части и производили их погрузку на борт воздушного судна.

По словам Павла Алексеева (старшего группы спасателей), общая масса вывезенных обломков составила 3,5 тонны. Все пробы, отобранные экологами в районах падения, соответствуют допустимым нормам и не представляют угрозы для окружающей среды.

В настоящее время фрагменты ракеты доставлены в город Вилюйск и помещены в специальные контейнеры. Оттуда их отправят обратно на космодром «Восточный» для дальнейшей утилизации и изучения.

