Теплоход по маршруту Якутск - Нижний Бестях запустят 28 мая. Фото: Минтранс Якутии

Министерство транспорта Якутии сообщило о возобновлении пассажирских перевозок по маршруту Якутск - Нижний Бестях - Якутск. С завтрашнего дня, 28 мая 2026 года, теплоход «Московский-11» компании ООО «Лена-Транс» приступает к регулярным рейсам. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Судно отправляется от причала в районе Намыва по адресу: улица Ларионова, дом 16В. Время отплытия из Якутска: 9:00, 14:00 и 18:30.

Со стороны Нижнего Бестяха посадка производится на Речном вокзале (улица Пристанская, дом 33а, зал ожидания ЖДЯ). Обратные рейсы назначены на 11:00, 16:00 и 19:30.

Стоимость билета в одну сторону составляет 250 рублей. Дети в возрасте до 5 лет перевозятся бесплатно. Для пассажиров от 5 до 10 лет действует скидка 50% от полного тарифа.

В компании предупреждают: при отправлении из Нижнего Бестяха в 11:00 возможны задержки, так как график движения теплохода зависит от времени прибытия поезда.

Получить справочную информацию можно по телефону 8-924-595-14-14 или по электронной почте 89245951414@mail.ru.

