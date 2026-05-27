Суд освободил якутянина от штрафа за фиктивные права

Якутский городской суд рассмотрел дело 38-летнего жителя города, обвиняемого по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). В декабре 2024 года он перевел заведующей отделением техникума 25 тысяч рублей за фиктивное свидетельство о прохождении обучения по категории «С» (без фактических занятий и экзаменов). Документ он получил в марте 2025 года. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Подсудимый полностью признал вину и активно помогал следствию. Благодаря его показаниям было возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица-взяткополучателя.

Суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние, наличие малолетних детей, благотворительность, положительные характеристики, донорство. Назначен штраф 250 тысяч рублей, однако осужденный освобожден от его уплаты в связи с деятельным раскаянием. Мобильный телефон Apple iPhone 14 Pro Max конфискован как орудие преступления. Приговор может быть обжалован.

