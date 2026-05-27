Долги за ЖКУ в Нерюнгринском районе достигли 1,6 миллиарда рублей

На совещании в администрации Нерюнгринского района обсудили собираемость платежей за ЖКУ и электроэнергию. По данным на 1 мая 2026 года, задолженность населения составила 1,611 миллиарда рублей. Основная часть долга приходится на Нерюнгри (1 075,4 миллиона), Чульман (261,5 миллиона) и Беркакит (110,08 миллиона). Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За неуплату грозят пени, ограничение или отключение услуг, судебные иски, арест счетов и имущества, удержание из зарплаты, запрет на выезд за границу. Злостных неплательщиков могут выселить из муниципальных квартир (при долге более 6 месяцев).

Главам поселений поручено усилить работу с должниками через управляющие компании и ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт». Своевременная оплата ЖКУ необходима для подготовки к зиме и качественного обслуживания домов.

