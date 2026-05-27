НовостиОбщество27 мая 2026 6:49

Умер Заслуженный врач Якутии Василий Елисеев

Прощание с ним пройдет 29 мая
Татьяна ЦВЕНГЕР
Василий Васильевич Елисеев. Фото: предоставлено КП

26 мая 2026 года на 88-м году жизни скончался Василий Васильевич Елисеев - кандидат медицинских наук, заслуженный врач Якутии, отличник здравоохранения СССР, бывший главный врач Верхневилюйского противотуберкулезного диспансера.

Возглавив диспансер в 2002 году, он принял улус с наихудшими показателями по туберкулезу в республике (превышение среднерегиональных значений почти в 2 раза). Внедрение его авторской методики за 10 лет снизило заболеваемость в 3,7 раза. Эффективность полного излечения достигла 45,8% - абсолютный рекорд для России.

Гражданская панихида пройдет 29 мая в 12:00 в траурном зале Национального центра медицины (Медцентр). Соболезнования родным, близким и коллегам.