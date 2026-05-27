Ветер сорвал крышу гаража: МВД Якутии заплатит за две разбитые машины

Суд взыскал почти миллион рублей с МВД Якутии в пользу двоих водителей

Верховный суд Якутии вынес решение по делу о порче автомобилей. С иском к МВД обратились двое жителей республики, чьи машины были разбиты во время непогоды. Ведомство пыталось оправдать случившееся штормовым ветром, но суд не признал этот довод. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

26 сентября 2025 года в Якутске разгулялась непогода. Мощный порыв ветра сорвал оцинкованные листы кровли с крыши гаража, расположенного на территории Управления Госавтоинспекции на Вилюйском тракте. Тяжелые металлические фрагменты полетели в сторону жилого дома и обрушились на два припаркованных автомобиля «Хонду» и «Тойоту». Обе машины получили серьезные повреждения. Владельцы обратились в полицию, но участковый вынес постановление об отказе в открытии уголовного дела: умысла в случившемся не нашли, а статья за умышленное уничтожение имущества тут явно не подходила.

Тогда автовладельцы пошли в суд. Изначально они подали иск к ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РС(Я)», но в ходе разбирательства ответчика заменили - надлежащим признали само министерство. Именно на его балансе числится гараж, находившийся в пользовании Госавтоинспекции. В суде выяснилось, что капремонт кровли не проводился ни разу. Была установлена прямая причинно-следственная связь между бездействием ведомства и повреждением машин.

Ответчик настаивал на форс-мажоре, ссылаясь на сильный ветер. Однако суд отклонил этот довод, указав, что штормовая погода сама по себе не является непреодолимой силой и не освобождает собственника от обязанности содержать имущество в безопасном состоянии. По результатам судебной экспертизы восстановительный ремонт «Хонды» оценили в 723,9 тысячи рублей без учета износа, а «Тойоты» - в 219 902 рубля. Якутский городской суд удовлетворил иск и взыскал с МВД 984 673 рубля, включая судебные расходы. Ведомство подало апелляционную жалобу, но Верховный суд республики оставил решение без изменений.

