Тату с пистолетами и родинка на щеке: в Нерюнгринском районе пропал мужчина

Мужчина пропал недалеко от базы отдыха в Якутии. Фото: ВПО «Поиск Неру»

В Нерюнгринском районе несколько дней ищут 65-летнего Виктора Кувалкина. Он пропал вблизи базы отдыха «Леглегер», которая стоит на реке Унгра. С 25 мая мужчина не выходит на связь, его местонахождение неизвестно. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Приметы: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, короткие рыжие волосы. На левой щеке у него родинка, а на правом плече татуировка - два пистолета. Что на нем было в день исчезновения, никто не знает.

К поискам подключились полиция, волонтерский отряд «Поиск Неру». Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить в полицию или связаться с волонтерами по номеру +7 924 872 91 12.

