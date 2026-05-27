Буксир загорелся у причала в Абыйском районе

В поселке Белая Гора Абыйского района днем 26 мая вспыхнул пожар на буксире, пришвартованном у причала технического участка. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 12 часов 40 минут, и спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

К моменту прибытия первого пожарного подразделения открытым пламенем была охвачена рубка судна. Огонь стремительно распространялся по внутренним помещениям, и пожарным пришлось действовать максимально оперативно, чтобы не допустить полного уничтожения буксира. Справиться с возгоранием удалось силами восьми человек личного состава, в тушении задействовали две единицы техники.

Несмотря на усилия спасателей, огонь успел нанести серьезный урон. Пламя повредило вторую и третью палубы судна, общая площадь пожара составила 49 квадратных метров. Сейчас специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной возгорания. Виновное лицо пока не установлено, как и окончательная сумма ущерба.

