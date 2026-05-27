Сильно хотели попасть внутрь: двое мужчин разбили дверь кальянной из-за отказа в обслуживании в Кемерове

Росгвардейцы задержали дебоширов у кальянной в Кемерове. Фото: Управление Росгвардии по Кузбассу

Ранним утром в Кемерове двум нетрезвым мужчинам не дали попасть в кальянную, и они выместили злость на входной двери. Сигнал тревоги с охраняемого заведения на проспекте Кузнецком поступил на пульт Росгвардии, и силовики немедленно выехали на место. Прибыв, они обнаружили разбитое остекление входной двери - следы ночного дебоша.

Как сообщает издание VSE42.Ru, двое кемеровчан 26 и 30 лет явились к кальянной в нерабочее время. Оба были изрядно пьяны и настойчиво требовали, чтобы им открыли. Получив закономерный отказ, посетители перешли к агрессивным действиям. Они принялись дергать дверь, громко материться, а затем один из дебоширов несколько раз со всей силы ударил ногой по нижней части стеклопакета, разбив его.

Едва сработала тревожная кнопка, мужчины скрылись. Но уйти далеко им не удалось. Сотрудники Росгвардии обследовали прилегающую территорию и скоро задержали обоих. Мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Теперь им предстоит ответить за порчу имущества и хулиганские действия.

