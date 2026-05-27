Последние звонки прозвучали в «Роснефть-классах» Якутии

В Ленске, Якутске и Мирном в торжественных линейках приняли участие 66 выпускников «Роснефть-классов». Из них 16 ребят - претенденты на золотые и серебряные медали.

Многие школьники - победители и призеры российских и республиканских олимпиад, научно-практических конференций, а также участники Молодежного нефтегазового слета, который проводится нефтяниками на базе Малой академии наук республики.

Выпускница «Роснефть-класса» республиканского лицея-интерната города Якутска Арина Алексеева рассказывает, что профориентационные мероприятия помогли ей определиться с выбором будущей профессии:

- Учеба в специализированном классе дала отличный опыт. Я мечтала сюда попасть, потому что здесь углубленно изучают физику, математику и информатику, а также работают лучшие учителя. Для учеников проводят различные тренинги и мероприятия, благодаря которым можно приобрести различные навыки и компетенции. Я благодарна «Роснефть-классу» и своей школе за такой важный опыт!

В торжественной обстановке школьникам вручили сертификаты выпускников профильного класса. Этот документ дает приоритетное право при поступлении в вузы-партнеры и трудоустройстве в компанию «Роснефть».

- Дети все уникальные, - рассказывает классный руководитель выпускного класса Республиканского лицея-интерната города Якутска Ирина Смирникова. - Здесь у них насыщенная и интересная жизнь. За 2 года они стали частью предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» - принимали непосредственное участие в профориентационных тренингах, встречались с работниками производства, знакомились с корпоративными ценностями нефтяников. Все это дает замечательную возможность поверить в себя и раскрыть важные качества, которые в будущем помогут добиться успеха!

Выпускники уже определились с будущей профессией. Многие планируют трудиться в нефтегазовой промышленности.

Выпускник «Роснефть-класса» города Якутска Айсен Антоев хочет связать свою жизнь с нефтехимией, поэтому приоритетным вузом для поступления выбрал Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина в Москве. А его одноклассник Алмаз Аар видит себя инженером в нефтегазовой отрасли.

- Мы многое узнали о востребованных профессиях в нефтяной отрасли, - говорит Алмаз Аар. - Для поступления рассматриваю несколько вузов - партнеров «Роснефти». Хочу заниматься разработкой нефтяных и газовых месторождений.

В Якутии «Роснефть-классы» действуют в школах Мирного и Ленска, в Республиканском лицее-интернате в Якутске и один девятый РН-класс в Ленске.

Традиционно нефтяники также поздравили с окончанием школы и ребят из подшефных школ сел Тас-Юрях и Сюльдюкар - выпускникам вручили памятные подарки.