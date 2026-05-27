Александр Рогалев назначен на должность врио главного судебного пристава Якутии. Фото: УФССП по Якутии

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Якутии произошли кадровые перемены. Приказом директора ФССП России от 20 мая 2026 года временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Александр Александрович Рогалев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Новый руководитель - человек глубоко погруженный в профессию, отдавший органам принудительного исполнения более 18 лет. За эти годы он прошел путь от рядового дознавателя до заместителя главного судебного пристава республики, а теперь возглавил управление в статусе временно исполняющего обязанности.

В 2005 году он окончил Московскую государственную юридическую академию, выбрав уголовно-процессуальное направление. Первые шаги в профессии сделал не в службе приставов, а в органах прокуратуры республики - начинал следователем. В управление ФССП он перешел в 2008 году, заняв должность дознавателя Якутского городского отдела.

В 2015 году Александр Рогалев занял должность замруководителя Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) - заместителя главного судебного пристава республики. На этой позиции он отработал более 10 лет.

