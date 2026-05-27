Поджог со смертельным исходом: в Якутске задержан подозреваемый в убийстве

Уголовное дело заведено после пожара на улице Клары Цеткин в Якутске Фото: Евгений ПРУДКОВ.

В Якутии зарегистрированы два преступления, оба расследуются под надзором прокуратуры. Самое тяжкое из них произошло в столице республики и закончилось гибелью человека. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске открыто уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Речь идет о поджоге квартиры в доме на улице Клары Цеткин. После того как пожарным удалось сбить пламя, внутри помещения обнаружили тело мужчины 1975 года рождения. Экспертиза установила, что смерть наступила от отравления угарным газом. Еще один пострадавший, мужчина 1981 года рождения, был госпитализирован с ожогами обеих кистей. Подозреваемого установили и задержали, сейчас с ним работают следователи. Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.

Второе преступление также произошло в столице республики. Оперативники выявили факт незаконного хранения патронов. Прокуратура держит оба дела на особом контроле, координируя действия правоохранителей.

