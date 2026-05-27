Хотела новое жилье, но осталась ни с чем: Верховный суд Якутии не поверил в фиктивные сделки с квартирой

Верховный суд Якутии поставил точку в квартирной истории, тянувшейся больше десяти лет. Жительница Нюрбинского района пыталась оспорить две сделки купли-продажи, но суды двух инстанций единодушно отказали ей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Суть спора уходит корнями в 2014 год. Тогда женщина, по ее собственным уверениям, взяла деньги в долг под залог квартиры. Никакой купли-продажи, как она настаивала в суде, на самом деле не было - договор лишь прикрывал заем. В 2021 году долг вернули, но вместо того, чтобы закрыть вопрос, стороны оформили второй договор купли-продажи той же квартиры. Реальных денег при этом никто никому не передавал. Истица с 1999 года живет в этой квартире, исправно платит коммуналку, а ответчики туда ни разу не вселялись. Цена в договорах была в разы ниже рыночной, что, по мнению женщины, прямо указывало на фиктивность.

Однако в ходе разбирательства всплыли детали, которые разрушили версию истицы. Выяснилось, что при первой сделке ответчики использовали средства маткапитала и оформляли кредитный договор. Обе сделки прошли через нотариуса. А всего за неделю до подписания первого договора многоквартирный дом признали аварийным, что открывало перед женщиной перспективу получить другое жилье. Но когда в декабре 2025 года ей официально отказали в новом жилье, она спустя четыре года после второй сделки и более десяти лет после первой пошла в суд. Объяснить, почему молчала так долго, истица не смогла. Суд также отметил, что никаких письменных доказательств займа и расписок в деле нет.

Нюрбинский районный суд отказал в иске, и Верховный суд республики с этим решением полностью согласился. Изучив все материалы и доводы жалобы, вышестоящая инстанция не нашла оснований для отмены судебного акта. Решение вступило в законную силу.

