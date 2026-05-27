Торговал ювелиркой в обход закона: бизнесмену из Якутии грозит срок за украшения на пять миллионов

Прокуратура Якутии направила в суд дело о нелегальном золоте Фото: Прокуратура Якутии.

В Хангаласском районе перед судом предстанет предприниматель, хранивший немаркированные золотые изделия на пять миллионов рублей. Мужчина торговал ювелиркой, зная, что нарушает закон. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, 42-летний предприниматель с января по июль 2025 года вел розничную торговлю украшениями. В его распоряжении оказались 180 золотых предметов общей массой более 570 граммов.

Нелегальный товар потянул более чем на пять миллионов рублей. Маркировка на драгоценностях отсутствовала, а значит, проследить их происхождение и подтвердить подлинность было невозможно. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по статье об обороте немаркированной продукции в крупном размере.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд уже наложил арест на всю партию украшений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

