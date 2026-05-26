Самолет-зондировщик начал работу в Усть-Майском и Амгинском улусах

Самолет-зондировщик Ан-26 «Атмосфера» авиакомпании «Полярные авиалинии» приступил к работе в пожароопасный период. Спецборт уже выполнил первый рейс над территорией двух улусов, чтобы искусственно вызвать дожди. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Основной задачей полета стало усиление осадков в Усть-Майском и Амгинском улусах. Это вынужденная мера, продиктованная близостью огня. В соседних Томпонском и Таттинском улусах зафиксированы действующие лесные пожары, и риск их дальнейшего распространения сохраняется. Чтобы сбить пламя не дать ему перекинуться на новые территории, было решено применить авиацию.

«Атмосфера» будет и дальше мониторить обстановку и вылетать по заявкам лесопожарных служб.

