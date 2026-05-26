Мокрый снег в преддверии лета: какой будет погода в Якутии 27 мая

Синоптики предупредили о контрастной погоде в Якутии 27 мая. Пока на востоке воздух прогреется почти до летних значений, северные районы окажутся под порывистым ветром и мокрым снегом. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На юге пройдет небольшой дождь, а вот восток, запад и юго-запад ждут умеренные дожди. Самая нестабильная картина сложится по Верхоянью и на севере Томпонского района, где помимо дождя ожидается мокрый снег. Остальную территорию республики осадки обойдут стороной.

В центре, на востоке и в Анабарском районе порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Днем на побережье скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов, а при прояснениях воздух и вовсе остынет до -5. Зато на востоке ночью ожидается +5…+10, а днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Дневные температуры на основной части региона составят +11…+16, на севере +4…+9 градусов.

