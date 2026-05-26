Талые воды разрушили дорогу в Оймяконском районе. Фото: Управтодор Якутии

На региональной трассе «Оймякон» паводок размыл земляное полотно. Дорога оказалась поврежденной в результате резкого подъема воды на реке Дикий. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сигнал о происшествии поступил 26 мая от диспетчерской службы ГКУ «Управтодор РС(Я)». Из-за активного таяния снегов и последовавшего за ним подъема уровня воды на реке разрушился участок земляного полотна на 51-м километре автодороги «Оймякон».

На месте аварийного участка уже организовано круглосуточное дежурство. Специалисты контролируют ситуацию, следят за дальнейшим состоянием дорожного покрытия и уровнем воды. Пока вода продолжает прибывать, любое движение на поврежденном отрезке сопряжено с серьезным риском, поэтому дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Восстановительные работы начнутся, как только позволит паводковая обстановка. Сейчас главная задача - не допустить дальнейшего разрушения трассы и вовремя предупредить водителей об опасности.

