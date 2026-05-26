Трактор снес столб и улетел в кювет: пробка парализовала Заводское шоссе в Новокузнецке

Тракторист сбил опору ЛЭП и вылетел с трассы в Новокузнецке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утро вторника в Новокузнецке началось с ДТП, парализовавшего движение на Заводском шоссе. Трактор снес опору линии электропередач и вылетел в кювет, оставив после себя оборванные провода и километровую пробку, сообщает издание VSE42.Ru.

Все случилось около десяти часов утра 26 мая на оживленной трассе, соединяющей Запсиб с центром города. По словам очевидцев, тяжелая спецтехника внезапно потеряла управление, на полном ходу врезалась в бетонный столб и повалила его прямо на проезжую часть. Провода рухнули на землю вместе с опорой. Сам трактор после удара упал в кювет. Свидетели происшествия предположили, что водителю могло стать плохо за рулем - мужчину буквально трясло после аварии.

На место оперативно стянули все экстренные службы. Приехали врачи скорой помощи, пожарный расчет и сотрудники ГАИ. Движение по Заводскому шоссе в обе стороны оказалось полностью заблокированным, образовалась гигантская пробка. Ситуацию усугубляли оборванные провода, лежащие поперек дороги - подходить к ним без обесточивания линии смертельно опасно. Точных данных о состоянии тракториста пока нет, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru