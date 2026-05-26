Вода захватила трассу: закрыт проезд от Усть-Куйги до Депутатского

Паводок перекрыл дорогу на Белую Гору в Якутии. Фото: КП РС(Я) «Дороги Арктики»

В Усть-Янском районе из-за стремительного подъема воды полностью перекрыто движение по автомобильной дороге регионального значения «Усть-Куйга - Депутатский - Белая Гора». Паводок вплотную подобрался к дорожному полотну. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Запрет вступил в силу 26 мая 2026 года и действует на участке от нулевого километра у поселка Усть-Куйга до 223-го километра у поселка Депутатский. Причиной стал перелив воды через проезжую часть. Дорожное полотно стремительно размывает, и любое движение по трассе сейчас представляет прямую угрозу для жизни. Сроки возобновления проезда зависят от того, как быстро река вернется в свои берега.

Специалисты предупреждают, что вода размывает грунт под асфальтом, дорога может в любой момент просесть или провалиться под колесами. Кроме того, глубина перелива обманчива, и даже мощный внедорожник рискует уйти под воду вместе с водителем и пассажирами. Попытки «проскочить» регулярно заканчиваются вызовом спасателей, а иногда и трагедиями.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru