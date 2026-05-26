Многодетной матери из Якутии вернули украденные мошенниками 85 тысяч рублей

В Усть-Майском районе многодетная мать стала жертвой телефонных аферистов, но сумела вернуть свои деньги через суд. История закончилась благополучно благодаря вмешательству прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

36-летняя женщина, которая одна воспитывает четверых детей, поверила мошенникам и перевела на незнакомый счет 85 тысяч рублей. Эти деньги ушли жителю Краснодарского края, выполнявшему роль так называемого дроппера - посредника, через чьи банковские карты аферисты выводят украденное, заметая следы.

Прокуратура района подала иск в суд о взыскании похищенной суммы с владельца счета. Суд встал на сторону потерпевшей и вынес решение в ее пользу. Ответчику не оставили выбора - он обязан был вернуть женщине всю сумму. Решение суда исполнили в тот же день. Ответчик сразу перевел 85 тысяч рублей на счет пострадавшей.

