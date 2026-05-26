НовостиПроисшествия26 мая 2026 5:12

1,5 года работ за дыру в витрине: случайность помогла раскрыть присвоение денег в Кузбассе

Евгений ПРУДКОВ
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Заурядный конфликт на станции Тяжин обернулся уголовным делом и обвинительным приговором для сотрудницы РЖД. Все началось с обычной мужской стычки, а закончилось разбитым стеклом и чужими деньгами, которые мастер производственного участка решила оставить себе.

Как сообщает издание VSE42.Ru, в марте 2024 года на вокзале повздорили двое мужчин. В пылу драки 26-летний зачинщик толкнул оппонента прямо на витринное стекло и то разлетелось вдребезги. Молодой человек не стал отпираться, сразу признал вину и согласился оплатить ремонт. Сумма ущерба составила 22,4 тысячи рублей. Эти деньги он честно перевел на банковскую карту, которую ему продиктовала 43-летняя мастер Мариинского производственного участка - именно ей поручили организовать замену разбитой витрины.

Перевод прошел, средства поступили, однако новое стекло на месте так и не появилось. Мастер присвоила деньги и не выполнила свою часть договоренностей. Вся история вскрылась спустя полгода совершенно случайно. Пострадавший в той давней потасовке снова оказался на вокзале и с удивлением обнаружил, что разбитая часть окна до сих пор не восстановлена. Недолго думая, мужчина отправился в полицию.

В ходе следствия женщина свою вину отрицала, однако собранные доказательства оказались убедительнее ее слов. Суд признал мастера виновной и назначил наказание в виде полутора лет принудительных работ. Кроме того, из ее заработной платы в доход государства будут удерживать 10 процентов.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru