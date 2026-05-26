Ледоход ускорился в Верхоянском районе

В Якутии большая вода продолжает испытывать на прочность сразу несколько районов. По данным регионального управления МЧС, самая напряженная картина складывается на реке Лена в Жиганском районе. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Нижняя кромка ледохода остановилась в 150 километрах выше гидропоста Джарджан, где уровень воды поднялся до отметки 1280 сантиметров, а ниже поста образовался затор. Верхняя кромка находится в полусотне километров от поселка Жиганск. За сутки ледовый фронт продвинулся на 38 километров, а вскрытие реки у Кюсюра в Булунском районе ожидают уже 29 мая.

Сложная обстановка фиксируется и на Колыме, где наблюдается два участка ледохода с разрывом в сто километров. Около Среднеколымска нижняя кромка ушла на 317 километров ниже города, вода держится на уровне 677 сантиметров при критической отметке в 1200. Второй участок растянулся на 91 километр, прибавив за сутки сразу 71. На Яне в Верхоянском районе ледоход за те же сутки совершил резкий скачок почти на 270 километров, и вода у поселка Сайды вплотную приблизилась к опасной черте.

На реке Алдан в ближайшие сутки продолжится подъем воды. Спасатели предупреждают о выходе реки на пойму и возможном подтоплении низинных участков в поселках Томмот, Чагда и Эжанцы. Начальник ГУ МЧС по республике Павел Гарин сообщил, что в Колымской группе районов работают межведомственные оперативные группы. Спасатели занимаются берегоукрепительными работами, оказывают адресную помощь людям и контролируют обстановку с воздуха, запуская беспилотники.

