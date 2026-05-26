Запрет на выезд не помог, а арест авто сработал: жителя Якутска заставили вернуть долг по кредиту

Якутянин погасил крупный кредит, чтобы не лишиться автомобиля

Житель Якутска едва не лишился автомобиля из-за кредитной задолженности в 220 тысяч рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сотрудники УФССП России по Республике Саха (Якутия) сначала официально уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и дали время добровольно рассчитаться с банком. Когда срок вышел, а деньги на счет так и не поступили, пристав ввел первые ограничения: на машину наложили запрет на регистрационные действия, а самому ему закрыли выезд за границу.

Однако эти меры не заставили владельца авто расстаться с деньгами. Тогда судебный пристав перешел к более жестким действиям и выехал на арест транспортного средства. Постановление вручили хозяину прямо на месте. Перспектива остаться «без колес» и увидеть, как автомобиль уходит с молотка ради погашения долга, изменила финансовые приоритеты мужчины. Осознав, что машину действительно могут продать, должник оперативно нашел нужную сумму и полностью закрыл задолженность перед кредиторами.

