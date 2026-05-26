Суд отменил решение по акциям аэропорта Якутска

Прокуратура Якутии добилась отмены судебных решений, которые ранее отказали в иске о возврате государственных акций аэропорта. Речь идет о 460 ценных бумагах, которые, по версии надзорного ведомства, незаконно ушли в частные руки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки выяснилось: акции, принадлежавшие государственному унитарному предприятию «Аэропорт Якутск», оказались в собственности общества с ограниченной ответственностью. Прокуратура посчитала эту сделку незаконной и подала в суд, требуя признать ее недействительной и вернуть ценные бумаги республике. Однако суд первой инстанции, а затем и Четвертый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении иска отказали.

Надзорное ведомство с таким решением не согласилось и подало кассацию в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Вышестоящая инстанция встала на сторону прокуратуры: отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение. Теперь спор о судьбе 460 акций продолжится.

