В Якутске при пожаре в деревянной двухэтажке на Клары Цеткин погиб человек Фото: прокуратура Якутии

В Якутске произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Клары Цеткин, 15. По оперативным данным, в результате возгорания есть пострадавший и погибший. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Точные причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. На место происшествия выехал заместитель прокурора города.

Прокуратура Якутска организовала проверку. В ходе нее специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. Также проверят, как надлежаще содержалось общедомовое имущество. Информация о том, госпитализирован ли пострадавший и в каком он состоянии, уточняется.

