В Якутии 23 тысячи выпускников прощаются со школой

В этом учебном году школы Якутии оканчивают более 23 тысяч учеников. Последний звонок прозвенит для 15 тысяч девятиклассников и 8 тысяч выпускников 11-х классов. Торжественные мероприятия пройдут по всей республике. Сегодня в системе общего образования региона работают 628 школ, где учатся более 153 тысяч детей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Развитие образования остается ключевым направлением социальной политики Якутии. С 2020 года в эксплуатацию ввели 61 школу и 37 детских садов. Капитально отремонтировали больше ста образовательных объектов, включая учреждения в арктических районах. Более 14 тысяч детей теперь учатся в современных и комфортных условиях. Качество и объективность проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году подняли республику на 21-е место в стране. Три года назад регион был на 68-м.

В этом году для экзаменов задействуют 231 пункт. Все они оснащены металлоискателями, системами подавления связи и резервными генераторами. Для наблюдения аккредитованы 1153 общественных наблюдателя. Онлайн-трансляции будут доступны через портал видеонаблюдений.

