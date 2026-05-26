Главный пристав Якутии Сергей Чеглаков ушел на пенсию после 28 лет службы

В Якутии проводили на заслуженный отдых главного судебного пристава республики полковника внутренней службы Сергея Чеглакова. Он прослужил в Федеральной службе судебных приставов более 28 лет. Карьеру Сергей Геннадиевич начинал в военной авиации. В 1986 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков. Позже получил юридическое образование. На протяжении 17 лет руководил подразделениями ФССП по Алтайскому краю, а в 2023 году его назначили главой якутского управления. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За годы службы Чеглаков удостоен 12 медалей, включая награды «За отличие в военной службе», «За заслуги» и «Ветеран ФССП». Под его руководством якутские приставы добились рекордных показателей. В 2025 году в пользу всех категорий взыскателей перечислено 11,3 миллиарда рублей - на 20 процентов больше, чем годом ранее. В бюджетную систему взыскали 1,3 миллиарда. Особенно вырос сбор алиментов - 874 миллиона рублей, это на 21,5 процента выше показателя 2024-го.

Коллеги благодарят Сергея Геннадиевича за многолетний труд и желают ему здоровья, благополучия и счастливого заслуженного отдыха. Семь сотрудников управления под его началом получили право носить зеленый берет - символ высшего профессионального мастерства в ФССП.

