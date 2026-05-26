В нацпарке «Ленские столбы» Якутии ввели особый противопожарный режим Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Якутии стартовал пожароопасный сезон в национальном парке «Ленские столбы». Это особо охраняемая природная территория федерального значения. Кроме того, парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому здесь действуют повышенные и максимально строгие требования к пожарной безопасности. Категорически запрещено разводить открытый огонь. Нельзя использовать мангалы, грили и даже портативные газовые горелки вне специально оборудованных мест. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Посетителям запрещено сходить с экскурсионных маршрутов и экологических троп. Весь мусор нужно забирать с собой. Оставленное на солнце стекло работает как линза и мгновенно провоцирует пожар. Курить разрешено исключительно на оборудованных площадках. Штрафы за нарушение правил огромные. Виновным грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

При обнаружении дыма или огня звоните на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или в единую экстренную службу 112. Сотрудники парка просят туристов отнестись к запретам с пониманием.

