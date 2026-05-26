Бойцы СВО из Якутии и их семьи получили более 5 тысяч услуг по реабилитации Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается адресная поддержка участников специальной военной операции и их семей. Особое внимание уделяют реабилитации. На сегодняшний день бойцы и их близкие получили 5 443 услуги социальной и медицинской реабилитации, а также оздоровления. Все это - в подмосковном санатории «Бэс Чагда». Данные на 25 мая привел заместитель председателя Правительства Якутии Георгий Степанов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Кроме того, 250 семьям оказали материальную помощь на газификацию жилых домов. 982 родителя военнослужащих получили поддержку для санаторно-курортного лечения. 701 человек - материальную помощь для выезда к месту лечения бойца. 44 человека (супруги и два участника СВО с инвалидностью) получили компенсацию стоимости обучения на водительских курсах. 788 человек воспользовались социальными услугами на дому и в полустационарной форме.

В центры занятости населения за помощью в трудоустройстве обратились 1422 человека, из них 666 - участники СВО, 756 - члены семей. Из обратившихся 271 человек направлен на профессиональное обучение, трудоустроено 857 человек.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru