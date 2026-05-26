В спортшколе Якутии прокомментировали скандал с наградами после соревнований

Директор Спортивной школы по зимним видам спорта Владимир Хисамутдинов высказался об инциденте, который произошел после соревнований в Ледовом дворце «Эллэй Боотур». Воспитанники школы допустили эмоциональные и недопустимые действия в отношении наградной атрибутики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Руководитель учреждения назвал такое поведение неприемлемым. Оно не соответствует принципам спортивной культуры, уважения к соперникам, организаторам и самому духу спорта.

«Мы рассматриваем данный случай со всей серьезностью. Совместно с тренерским штабом будет проведена разъяснительная и воспитательная работа с воспитанниками и их родителями», - заявил Хисамутдинов.

Директор подчеркнул: умение достойно принимать как победы, так и поражения - важная часть спортивного воспитания. Ситуация находится на его личном контроле. Для школы важно не только достижение высоких результатов, но и формирование уважительного, ответственного отношения к спорту и окружающим.

