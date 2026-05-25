Якутия поблагодарила хабаровских спасателей за спасение людей во время паводка

В Якутске проводили аэромобильную группировку спасателей из Хабаровского края. 20 специалистов прибыли в республику в начале мая, когда в Намском районе был самый пик весеннего половодья. Гости работали в условиях повышенной готовности. Они действовали оперативно и профессионально. Спасатели поднимали мебель на вторые этажи затопленных домов, укрепляли береговые дамбы, помогали сохранять хозяйственные постройки и организовывали отгон скота на возвышенные участки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Благодаря мужеству и слаженным действиям хабаровчан удалось избежать серьезных последствий паводка. Специалисты спасли жилье и, главное, жизни людей. За это их отметили благодарственными письмами правительства Якутии и регионального МЧС. Служебная командировка завершена - личный состав возвращается домой в Хабаровск.

Коллегам пожелали счастливого пути и отметили, что их всегда рады видеть в Якутии.

