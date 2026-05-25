Суд признал гендиректора ГУП «ЖКХ РС(Я)» виновным после ЧП в Тикси

Булунский районный суд признал генерального директора ГУП «ЖКХ РС(Я)» виновным в нарушении обязательных требований промышленной безопасности после аварии на нефтебазе в Тикси. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установил суд, нарушения были выявлены в ходе выездной проверки опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы п. Тикси», которая проходила с 6 по 19 февраля 2026 года.

По итогам проверки 18 марта в отношении руководителя предприятия был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд пришел к выводу, что на объекте отсутствовал должный производственный контроль, а необходимые меры для безопасной эксплуатации опасного производственного объекта не были приняты в полном объеме.

По данным суда, допущенные нарушения привели к аварии с разливом топлива марки ТС-1 объемом более 100 кубометров. В результате был причинен ущерб окружающей среде, а также возникла угроза жизни и здоровью людей.

Во время судебного заседания должностное лицо признало вину и сообщило о частичном устранении выявленных нарушений.

Суд назначил генеральному директору административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

