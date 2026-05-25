Жителя Нюрбинского района отправили в колонию за нападение на полицейского

Суд в Якутии вынес приговор жителю Нюрбинского района, признанному виновным в применении насилия и угрозе его применения в отношении сотрудника полиции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установлено в суде, в феврале 2026 года участковый уполномоченный полиции во время обхода территории прибыл в квартиру, где ранее судимый мужчина вместе с другими людьми распивал алкоголь.

Полицейский проводил индивидуальную профилактическую работу, однако находившийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый начал вести себя агрессивно. Мужчина применил насилие в отношении сотрудника полиции, а также угрожал ему.

Противоправные действия были пресечены.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

