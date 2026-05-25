Айсен Николаев возглавил делегацию Якутии на форуме во Владивостоке Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Айсен Николаев как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» возглавил делегацию Якутии на окружном отчетно-программном форуме «Есть результат!», который проходит во Владивостоке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В мероприятии принимают участие секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев, заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, представители дальневосточных регионов, общественных организаций и молодежных объединений.

Главной темой форума стало будущее Дальнего Востока и развитие регионов округа. Отдельное внимание участники уделили вопросам развития Арктики и перспективам северных территорий.

Как отметил Айсен Николаев, в 2021 году «Единая Россия» приняла Народную программу, результаты которой сегодня заметны по всей Якутии.

Благодаря поддержке президента России Владимира Путина, вниманию федерального правительства, совместной работе партии, республиканских властей и жителей в регионе реализуются крупные социальные и инфраструктурные проекты.

Речь идет о строительстве школ, больниц и других социальных объектов, повышении доступности медицины и образования, поддержке семей, молодежи, старшего поколения и участников специальной военной операции.

«Именно такие изменения делают жизнь людей комфортнее и создают условия для дальнейшего развития республики», — подчеркнул Айсен Николаев.

Также он сообщил, что сейчас партия ведет сбор предложений в Народную программу 2.0, которая, как и прежде, будет формироваться на основе запросов жителей.

«Для нас важно, чтобы каждый житель Якутии чувствовал позитивные перемены в своей жизни», — отметил глава республики.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru