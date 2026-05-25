Айсен Николаев поздравил якутян с Днем Осуохая

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днем Осуохая, отметив особую роль национального танца в сохранении культуры и традиций народа саха. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В своем обращении руководитель региона подчеркнул, что Осуохай символизирует связь поколений, единство народа и вечный круговорот жизни. По словам Айсена Николаева, древний круговой танец и сегодня объединяет жителей республики и вдохновляет на новые свершения.

В этом году праздник отмечается в Якутии уже в третий раз. Глава республики напомнил, что 2026 год объявлен Годом культуры, поэтому работа по сохранению Осуохая приобретает особое значение.

Айсен Николаев рассказал, что в республике продолжается поддержка носителей традиционной культуры, создаются творческие мастерские запевал, развивается цифровой архив исполнения Осуохая, готовится специальная энциклопедия, а также проводятся фестивали, конкурсы и этнокультурные экспедиции.

Глава региона отметил, что в Год единства народов России Осуохай стал символом сплоченности, мира и уважения к национальным традициям.

В завершение Айсен Николаев пожелал жителям Якутии добра, дружбы, благополучия и процветания.

