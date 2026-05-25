Мобильные офтальмологи провели 95 операций в Нерюнгри

В Нерюнгринском районе завершила работу бригада мобильных офтальмологов из Якутска. За время командировки врачи провели 95 операций пациентам с заболеваниями глаз. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Оперативную помощь получили жители Нерюнгри, Чульмана, Томмота и Иенгры. В основном операции проводились пациентам с катарактой и осложнениями, связанными с сахарным диабетом.

Как отметил главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, после открытия Южно-Якутского офтальмологического центра жители района стали значительно реже выезжать на лечение в другие регионы.

В центре установлено современное оборудование экспертного класса, включая лазерные аппараты, операционный микроскоп и оптический томограф.

Операции проводятся бесплатно по полису ОМС по направлению врачей центральных районных больниц.

