На Алдане началась вторая волна половодья

На реке Алдан в Якутии фиксируют вторую волну половодья. В ряде населенных пунктов уровень воды уже приблизился к критическим отметкам, сообщили на заседании оперативного штаба под руководством министра по делам ГО и обеспечению безопасности Дмитрия Лепчикова. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Наиболее напряженная ситуация складывается в Томмоте. Утром уровень воды здесь достиг 813 сантиметров при критической отметке 820 сантиметров. По прогнозам, вода может подняться до 840 сантиметров, что приведет к подтоплению нескольких дворов.

В селе Чагда вода за четыре часа поднялась сразу на 34 сантиметра. Специалисты не исключают дальнейший рост до опасных значений. Для жителей уже подготовлены пункты временного размещения.

На других реках республики обстановка остается под контролем. На Лене активная фаза ледохода наблюдается в Жиганском районе, а в центральных районах ожидают вторую волну половодья в ближайшие дни.

В районах рек Яна, Индигирка и Колыма продолжается движение льда и сезонный подъем воды.

